التاريخ: 29-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة مباشر: مؤتمر صحفي لتجمع المهنيين السودانيين حول توقيع الإعلان السياسي مع الحركة الشعبية جناح الحلو والانسحاب من هياكل الحرية والتغيير Advertisements الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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