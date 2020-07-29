د. ابراهيم الأمين: يحكمنا لوردات الحروب و سماسرة السوق

اتهم د. ابراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي والقيادي بالحرية والتغيير من سماهم السماسرة ولوردات الحروب في ظل الدولة الرخوة بأنهم سبب ما يحدث للمواطن من أزمات.

وقال ان أهم واجبات الدولة حماية مواطنيها من ان تنتهك حرماتهم وحقوقهم، والا تدع المصالح الفردية والفئوية تهيمن وتتحكم في معيشة الناس بل وفي حياتهم، وتساءل كيف يقتل العشرات من البسطاء في دارفور بدم بارد والثورة التي ابهرت العالم شعارها حرية سلام وعدالة؟

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وزاد الأمين: ورثنا من النظام السابق أزمات معقدة منها التراجع المستمر في أداء مؤسسات الدولة وتفكك الروابط المؤسسية بينها، واصبح تحكم أصحاب النفوذ في القرار السياسي وفي السوق، خصخصة قرارات الدولة، وزاد السوق هو الذي يتحكم في القرارات وفي مسارات الاقتصاد.

وقال د. الأمين بحسب صحيفة السوداني الدولية، بعد الثورة كنا نعتقد أن الحكومة ستفرض سلطتها وهيبتها ولكن!

الخرطوم (أخبار الخليج 365)