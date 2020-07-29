ضبط مخبز يعيد تعبئة الدقيق المدعوم بأم درمان

التاريخ: 29-يوليو-2020
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ضبطت شرطة مباحث التموين وغرفة الطواريء بمحلية أم درمان بمساعدة اللجان التنسيقية بمنطقة المربعات مربع (15) بأبي سعد مخبزاً مخالفاً يقوم باعادة تعبئة الدقيق المدعوم (50) كيلو إلى (25) كيلو ويتم بيعه واستخدامه في أغراض أخرى حيث تم من خلال المراقبة والمتابعة ضبط أكثر من (150) جوالاً معداً للبيع داعين المواطنين للتبليغ عن أي مخالفات. هذا وتم فتح بلاغ بالضبطية في قسم شرطة الأوسط أم درمان.
من جانبه أشاد المدير التنفيذي لمحلية أم درمان أحمد السماني بحسب صحيفة السوداني الدولية، بجهود اللجان التنسيقية بمنطقة المربعات مربع (15) بأبي سعد في هذه الضبطية والإسهام بالمحافظة على حقوق مكتسبات المواطنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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