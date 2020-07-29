والي الجزيرة يعلن تزيين أسوار أمانة الحكومة بصور الشهداء

أعلن الدكتور عبد الله إدريس والي ولاية الجزيرة لدى زيارته صباح اليوم لمنازل الشهداء عمر عثمان بحي جبرونا بمدني والشهيد محمد عبد السلام بحي الدباغة والشهيد عبد المنعم رحمة بحي المدنيين والشهيدين محمد حسن عربي ومحمد الدخيري بحي عووضة والمصاب خالد الصادق عمر بحي المدنيين. أعلن عزمه تزيين أسوار أمانة حكومة الولاية بصور شهداء الثورة ، داعياً بحسب سونا، لضرورة الإلتفاف حول مصالح وهموم إنسان الجزيرة وإعلاء وتغليب المصلحة العليا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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