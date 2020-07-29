التعليم العالي:تلبية احتياجات ذوي الإعاقة فى استراتيجية الوزارة المقبلة

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ناشدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون مؤسسات التعليم العالي بأهمية دعم وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بتلبية احتياجاتهم ورغباتهم في فرص الدراسة الجامعية ضمن سياسة الإنصاف والعدالة كهدف استراتيجي قادم يحفظ ويحقق المساواة دون تمييز ، ذلك حسب رغباتهم وميولهم الدراسية، جاء ذلك لدى لقائها بوزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، في حضور وكيل الوزارة بروفيسور سامي شريف ، مؤكدة على أهمية مراجعة سياسة التعليم العالي في قبول شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة في المرحلة المقبلة مع تأمين تهيئة البيئة الجامعية الملائمة التى تساعد على حركتهم ودراستهم واحتياجاتهم بكل يسر وسهولة.

من جانبها أكدت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية لينا الشيخ بحسب سونا، بأن هناك تحديات كبيرة تقع على عاتق الأشخاص ذوي الإعاقة في تحصيلهم الأكاديمي ، تمثل أولوية نعمل على تذليلها سوياً مع التعليم العالي والجامعات في طرق التحصيل وتوفير المواد التعليمية باللغة الميسرة ، مع مرونة طرق التواصل مع الآخرين فى لغة الإشارة عبر الترجمة في الجامعات أو مرافق الدولة الخدمية الأخرى ، مؤمنة على أهمية تطوير هذا الجانب لتفاعلهم بكل سهولة مع شرائح المجتمع .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)