عاجل.. 14 ولاية سودانية بلا كورونا

الأربعاء 29 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أصبحت 14 ولاية من ولايات السودان الـ18 خالية من فيروس كورونا المستجد، ولم تسجل فيها أي إصابات جديدة، خلال الأسبوعين الماضيين، حسبما أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في البلاد.



وتشير بيانات وزارة الصحة في السودان، إلى أن البلاد سجلت 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال يومي الأحد والاثنين، ليصل عدد الحالات إلى 11496.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء منذ بدء انتشار الجائحة، في يناير الماضي، أكثر من 6 آلاف، بينما وصل عدد الوفيات إلى 725.

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وعلى الرغم من التحسن الكبير في سجل الحالات، فقد حذرت السلطات الصحية السودانية من التخلي عن الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، خاصة في أيام العيد.

وأوصت باستمرار الإجراءات المعلنة مسبقا لمدة ثلاثة أسابيع أخرى مع إضافة مزيد من الإجراءات الجديدة، وذلك للتأكد من سلامة الوضع الصحي وعدم حدوث موجة ثانية للوباء.

وتتضمن الإجراءات الوقائية الجديدة ضرورة حصول المواطنين الراغبين في العودة من خارج البلاد على نتيجة فحص معتمد لدى السفارات في البلد المعني، وأن تكون سلبية أو مضت عليها ثلاثة أسابيع إذا كانت إيجابية.