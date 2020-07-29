عاجل.. السعودية تستضيف مؤتمر أصدقاء السودان

الأربعاء 29 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أطلع سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام سفراء الدول العربية وسفراء دول الجوار علي مجريات وتطورات عملية التفاوض الجارية بمنبر جوبا برعاية جمهورية جنوب السودان لتحقيق السلام الشامل والعادل بالبلاد.



وقال الدبيلو في تصريحات صحفية، أن السفراء أكدوا خلال اللقاء دعمهم الكامل للعملية السلمية ووقوفهم مع مسار تحقيق السلام لأحداث التنمية والاستقرار في السودان.

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وأشار الدبيلو إلى أن اللقاء تناول كافة المهددات التي تواجه السودان بجانب بحث سبل تعزيز الشراكة بين السودان وتلك الدول والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار رئيس مفوضية السلام أن سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم أعلن عن إستضافة بلاده إستضافة اجتماع مجموعة أصدقاء السودان) عبر الاتصال المرئي في الثاني عشر من الشهر المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

فيما أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدي السودان علي بن حسن جعفر أن استضافة المملكة لاجتماع مجموعة أصدقاء السودان تأكيد علي حرص المملكة علي استقرار السودان وتحقيق السلام و الإستقرار الإقتصادي لشعبه،مؤكدا علي عمق وأزلية والعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.