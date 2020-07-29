عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات المصرية المفاجئة للسودان

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الأربعاء 29 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أكدت وسائل الإعلام المصرية أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل سلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن عباس كامل نقل رسالة شفهية من الرئيس المصري خلال زيارته المفاجئة للسودان حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة.
وكانت وسائل إعلام سودانية، قد أعلنت أمس الثلاثاء وصول رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، إلى الخرطوم في زيارة مفاجئة تستغرق يوما واحدا، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني.
ووفقا لمكتب رئيس الوزراء السوداني، فقد التقى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم بمكتبه عباس كامل، وذلك في زيارة تستغرق يوما واحدا، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وتأتي زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى السودان في ظل أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتحركات المصرية والسودانية بعد إعلان أديس أبابا ملء السد بشكل أحادي وهو الأمر الذي حذرت منه مصر والسودان من قبل.
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