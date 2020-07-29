ما قلت اسد!!.. بقلم خالد سليمان

الخليج 365:
• لم يدم زئير ( اسد المريخ ) غير سويعات ثم ارتد خاسئا كسيرا … زئير لم
يخف ( الضباع ) التى تعيش فى ( غابات ) اتحاد ( المنزلقين انتماءاً ) وجلب علينا سخرية كتاب قبيلة ( الهم الأزرق ) … لم تدهشني ( انبطاحة ) الرجل ولا هالنى تغيير نبرة ( الخطاب )
فالرجل هكذا منذ ان حل هما وجدباً على كوكب هم كانوا ( غربائه ) ….
• قال اسد المريخ ( النتر ) ان المريخ لم ينسحب والخيارات كلها ( مطروحه ) …
اَي خيارات يقصد الرجل غير الانسحاب ؟؟؟
• فإذا كان السيد ( الأسد ) على يقين بان الاتحاد لا يجوز له اعتماد لائحتين لمنافسة واحدة … وان مقتضيات ( العدالة ) وتكافؤ الفرص يحتم ان تستكمل المنافسة بذات البرمجة … فما هى تلك الخيارات التى تبقت للرجل ؟؟؟
• هل يخجل ( الاسيد ) من الانسحاب ؟؟؟ ولم قتله الخوف من مجرد الاتهام انه قاد كتلة تعمل على نسف الدورى ؟؟؟؟
• الدورى الممتاز منافسة كانت ومازالت منافسة ( هزيلة ) تشارك فيها أندية اكثر ( هزالا ) ويديرها اتحاد يقف
على رأسه رجل متسلط مغرور .. يزدرى
القانون ويهين ( التنابلة ) اللذين لم يجدوا ( حرجا ) فى القبول بان يكونوا
مجرد ( قطع ) يحركها ( ديناصور ) الاتحاد المقيم دهرا ….
أراد كمال حامد شداد يوما ان يكون ( رجلا ) و أراد ان ( يجرب ) الحياد أو بالأحرى أراد ان ( يمثل ) انه محايدا
فكان ان ( هرشه ) السيد صلاح ادريس
وقال قولته الشهيرة ( خلى شداد وحكامه يمشوا الحصاحيصا … نحن ما ماشين ) … هل يعلم ( أرنب المريخ ) ان
السيد الذى يتصبب منه خوفا ورعبا
يخشى ويخاف اَي رئيس للهلال ولو كان هذا الرئيس بمستوى ( بنزينا ) و ( الأمين الحيمودى ) …..
• من هوان ايام المريخ ومن غبى الزمان
ان اصبح حماة المريخ هم على شاكلة ( على اسد )
• زمان كان فى لاعب أسمو ( الاسيد ) كنا لما نسمع أسمو نشعر بالزهو ونحس
البأس والفخار … عجبا ( لاسود ) هذا الزمان فما عاد ( زئيرها ) يخيف ( نعجة ) العيد ……..
• بالعربي المسيخ كدا ( خفة الدم ) مسالة ربانية … موهبة كدا ربنا بديها
لناس وبحرم منها ناس تانيين … زيها زى موهبة ( العجب ) وموهبة ( السموءل ميرغني ) …. عشان كدا فى ناس دمها ( شربات ) زى ( هيثم كابو ) وزى ( سلك ) وفى ناس دمها زى ( زيت الفرامل ) وبعد دا ( فاكنها ) فى روحهم وعاملين فيها ( جمال حسن سعيد )
• قال احدهم …. كان الحضرى شدة ما
( بذل ) المريخ كان بسافر مصر وبجى قبل المباراة وبعد دا بكون أساسي …
فى لاعب ( محلى ) كان هو رئيس النادى
ومدير الكرة وكابتن التيم والبضع التشكيلة والبشطب اللعيبة والبخوف
أعمامو خاصة من كبار ( الكتاب ) ياخى
دا وصلت بيهو ( الجراءه ) ان وصف كل ( اعلامهم ) باعلام الفول وأنهم من الرخصة بمكان ان الواحد منهم يمكن شراوءه ب ( صحن موية فول )
• و لم يقف اذلال القوم على كابتن التيم
بل تعداه الى رئيس التيم زاتو وبرضو كانت الشتيمة ( بالفول ) فالراحل زلاهم
زلة ( القرد ) وقال ليهم ( ب حقى ) والفول فولى … والقناة زاتها حقتى … وإذا كنتو شايفين حقارة الحضرى فنحن
اكثر استمتاعا بحقارة ( بنزينا ) هذه الأيام …
• مش كدا وبس ( بنزينا ) الأيام دى دايس ( البنزين للآخر ) وقال اللون بتاع الجوهرة لون (كالح وقبيح ) لون ما ( فرايحى ) اصلو …. لون ( موت ) ساكت وقرر اعادة طلاء ( جوهرتو ) باللون ( العاجاجبو ) واللون العاجب ( كردنه ) الأيام دى لون ( فاطنه ) ( بعد ) لا ( قبل ) …. وكلو ب ( حقو ) وبالورق كمان …..
• نجى لى زلة ( ساسا ) فأي ازرق عارف الراجل كان ( بفسحكم ) كيف ؟؟؟ وعارف الطريقة الزى بتاعت ( الحضرى ) والعن كمان الكان بشيل بيها ( ضحاكاتو ) …. المضحك فى ( الاستورى ) كلها انو الراجل دا لما خلاص الهلال شافو ( قطع ) وأتخلص منو … الراجل ( صعبت عليهو ) الدولارات قام ( فقعا ليك بكية ) … وطبعا معروف على مر الزمان انو الشعب
داك شعب يسهل ( خمو ) … قال ليك
( ساسا ) ذرف ( الدمعات ) حبا و ( وفاء ) للهلال …. انتو ( وفاء ) دى منو ؟؟؟
• نقوم نصل للحته ( التحفه ) بتاعت كرسي الهلال عاوز ( هيبة ) …. والله العظيم قعدت عشرة ساعات أفتش ( للهيبة ) دى ومعليش يعنى .. غلبتني ما لقيتها اصلو … ياربى تكون وين ؟؟؟؟
باستثناء الرجل الكبير والراحل العظيم
السيد ( الطيب عبدالله ) ما لقيت ( هيبة ) لقيت واحدة كدا قريبة من ( هيبة ) دى … تكون ياربى فى الراجل
الكان اول رئيس فى العالم يدى حكم ( هوك ) أغمى على اثره ( المسكين ) المغربي … ام هى كانت فى رئيس ( الدكاكين والبرندات ) المنسحب من ( المشهد الدرامى ) ام تكون هى فى أبو ( بدلة ظهرى ) التقول ملونها بألوان ( موية ) يكون دا ( الخندقاوى ) ال ح يملا كرسي ( الهيبة ) ؟؟؟؟
• اها فضل ( الأخير ) ودا ( خطير ) ود الكوارتى ( الأمير ) دا هيبتو ( فطسها ) قبل ما يشم كرسي الهيبة … شرطنا نحن بالضحك وشرط عيونكم ( خجلا ) وقال
الهيبة البعرفها ( التش ) بس ….
• مسعولين من الخير في أي علاقة بين ( محمد الكوارتى ) و ( محمد هنيدى )
غير ( الكاريزما ) الرهيبة التى يمتلكها
كل منهما ؟؟؟؟
دحين ماكان عندكم ماسورة اسمها ( كواريزما ) ؟؟؟
• عزيزنا ود نورالدايم ما احسن تركز في ورقمكم ( المبشتن) دا وتسيب المريخ
لسبب بسيط جدا هو لو المريخ عندو
( منقصة ) واحدة فالهلال عندو خمسين
والمريخ لو عندو خمسن اعجاز وانجاز فانتو والحمدلله عندكم ( الصفر ) …
• لسه ما جيتك وضحكت معاك في المواهب الهلاليية ( الفتية ) ناس ( بويا )
وعمو ( الشغيل ) والسموءل ميرغني
مش هم الدفعة القبل ( موسي الزومة )
ياخى الشغيل داما دفعة ( التاج محجوب ) ؟؟؟
•حاجة اخيرة كدا … وسوءال بريء زى براءتكم من ( شوفة المطار ) وبراءتكم من فضيحة ال ٢/ ١٢ … ومن واقعة ( شطيف ) شطيف فى ( المعبرة ) بتاعت ( الفول والشطة ) … سوءالى
البريء جدا … ( كردنة ) دا بعد ( شتت )
الزول دا عندو ممتلكات ومتعلقات بطرفكم منها ( الجوهرة حقتو وقناة الكاردينال وجريدة سيد شنو كدا )
اها ( الرصيد ) و ( فاطنة ) ديل من ممتلكات الراجل ولا الناس دى عندها علاقة بنادى التربية ( البدنية ) ؟؟؟
• والمنسقة دى بتنسق مع الريس الجديد ولا ح تكون ( وفية ) للسوبرمان ؟؟؟؟
• عزيزى ود نور الدائم منتهى الود وكل الحب وعيد سعيد والأمنيات ان تكون
( عكننتى ) خفيفة عليك … وأحلى ما فى
المريخ والهلال هذا ( الهزل ) البريء
حبى ( للأهلة ) قبل ( المريخاب )
• عيد سعيد …..
كانت هذه تفاصيل خبر ما قلت اسد!!.. بقلم خالد سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.