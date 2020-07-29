ما قلت اسد!!.. بقلم خالد سليمان

الخليج 365:

• لم يدم زئير ( اسد المريخ ) غير سويعات ثم ارتد خاسئا كسيرا … زئير لم

يخف ( الضباع ) التى تعيش فى ( غابات ) اتحاد ( المنزلقين انتماءاً ) وجلب علينا سخرية كتاب قبيلة ( الهم الأزرق ) … لم تدهشني ( انبطاحة ) الرجل ولا هالنى تغيير نبرة ( الخطاب )

فالرجل هكذا منذ ان حل هما وجدباً على كوكب هم كانوا ( غربائه ) ….

• قال اسد المريخ ( النتر ) ان المريخ لم ينسحب والخيارات كلها ( مطروحه ) …

اَي خيارات يقصد الرجل غير الانسحاب ؟؟؟

• فإذا كان السيد ( الأسد ) على يقين بان الاتحاد لا يجوز له اعتماد لائحتين لمنافسة واحدة … وان مقتضيات ( العدالة ) وتكافؤ الفرص يحتم ان تستكمل المنافسة بذات البرمجة … فما هى تلك الخيارات التى تبقت للرجل ؟؟؟

• هل يخجل ( الاسيد ) من الانسحاب ؟؟؟ ولم قتله الخوف من مجرد الاتهام انه قاد كتلة تعمل على نسف الدورى ؟؟؟؟

• الدورى الممتاز منافسة كانت ومازالت منافسة ( هزيلة ) تشارك فيها أندية اكثر ( هزالا ) ويديرها اتحاد يقف

على رأسه رجل متسلط مغرور .. يزدرى

القانون ويهين ( التنابلة ) اللذين لم يجدوا ( حرجا ) فى القبول بان يكونوا

مجرد ( قطع ) يحركها ( ديناصور ) الاتحاد المقيم دهرا ….

أراد كمال حامد شداد يوما ان يكون ( رجلا ) و أراد ان ( يجرب ) الحياد أو بالأحرى أراد ان ( يمثل ) انه محايدا

فكان ان ( هرشه ) السيد صلاح ادريس

وقال قولته الشهيرة ( خلى شداد وحكامه يمشوا الحصاحيصا … نحن ما ماشين ) … هل يعلم ( أرنب المريخ ) ان

السيد الذى يتصبب منه خوفا ورعبا

يخشى ويخاف اَي رئيس للهلال ولو كان هذا الرئيس بمستوى ( بنزينا ) و ( الأمين الحيمودى ) …..

• من هوان ايام المريخ ومن غبى الزمان

ان اصبح حماة المريخ هم على شاكلة ( على اسد )

• زمان كان فى لاعب أسمو ( الاسيد ) كنا لما نسمع أسمو نشعر بالزهو ونحس

البأس والفخار … عجبا ( لاسود ) هذا الزمان فما عاد ( زئيرها ) يخيف ( نعجة ) العيد ……..

• بالعربي المسيخ كدا ( خفة الدم ) مسالة ربانية … موهبة كدا ربنا بديها

لناس وبحرم منها ناس تانيين … زيها زى موهبة ( العجب ) وموهبة ( السموءل ميرغني ) …. عشان كدا فى ناس دمها ( شربات ) زى ( هيثم كابو ) وزى ( سلك ) وفى ناس دمها زى ( زيت الفرامل ) وبعد دا ( فاكنها ) فى روحهم وعاملين فيها ( جمال حسن سعيد )

• قال احدهم …. كان الحضرى شدة ما

( بذل ) المريخ كان بسافر مصر وبجى قبل المباراة وبعد دا بكون أساسي …

فى لاعب ( محلى ) كان هو رئيس النادى

ومدير الكرة وكابتن التيم والبضع التشكيلة والبشطب اللعيبة والبخوف

أعمامو خاصة من كبار ( الكتاب ) ياخى

دا وصلت بيهو ( الجراءه ) ان وصف كل ( اعلامهم ) باعلام الفول وأنهم من الرخصة بمكان ان الواحد منهم يمكن شراوءه ب ( صحن موية فول )

• و لم يقف اذلال القوم على كابتن التيم

بل تعداه الى رئيس التيم زاتو وبرضو كانت الشتيمة ( بالفول ) فالراحل زلاهم

زلة ( القرد ) وقال ليهم ( ب حقى ) والفول فولى … والقناة زاتها حقتى … وإذا كنتو شايفين حقارة الحضرى فنحن

اكثر استمتاعا بحقارة ( بنزينا ) هذه الأيام …

• مش كدا وبس ( بنزينا ) الأيام دى دايس ( البنزين للآخر ) وقال اللون بتاع الجوهرة لون (كالح وقبيح ) لون ما ( فرايحى ) اصلو …. لون ( موت ) ساكت وقرر اعادة طلاء ( جوهرتو ) باللون ( العاجاجبو ) واللون العاجب ( كردنه ) الأيام دى لون ( فاطنه ) ( بعد ) لا ( قبل ) …. وكلو ب ( حقو ) وبالورق كمان …..

• نجى لى زلة ( ساسا ) فأي ازرق عارف الراجل كان ( بفسحكم ) كيف ؟؟؟ وعارف الطريقة الزى بتاعت ( الحضرى ) والعن كمان الكان بشيل بيها ( ضحاكاتو ) …. المضحك فى ( الاستورى ) كلها انو الراجل دا لما خلاص الهلال شافو ( قطع ) وأتخلص منو … الراجل ( صعبت عليهو ) الدولارات قام ( فقعا ليك بكية ) … وطبعا معروف على مر الزمان انو الشعب

داك شعب يسهل ( خمو ) … قال ليك

( ساسا ) ذرف ( الدمعات ) حبا و ( وفاء ) للهلال …. انتو ( وفاء ) دى منو ؟؟؟

• نقوم نصل للحته ( التحفه ) بتاعت كرسي الهلال عاوز ( هيبة ) …. والله العظيم قعدت عشرة ساعات أفتش ( للهيبة ) دى ومعليش يعنى .. غلبتني ما لقيتها اصلو … ياربى تكون وين ؟؟؟؟

باستثناء الرجل الكبير والراحل العظيم

السيد ( الطيب عبدالله ) ما لقيت ( هيبة ) لقيت واحدة كدا قريبة من ( هيبة ) دى … تكون ياربى فى الراجل

الكان اول رئيس فى العالم يدى حكم ( هوك ) أغمى على اثره ( المسكين ) المغربي … ام هى كانت فى رئيس ( الدكاكين والبرندات ) المنسحب من ( المشهد الدرامى ) ام تكون هى فى أبو ( بدلة ظهرى ) التقول ملونها بألوان ( موية ) يكون دا ( الخندقاوى ) ال ح يملا كرسي ( الهيبة ) ؟؟؟؟

• اها فضل ( الأخير ) ودا ( خطير ) ود الكوارتى ( الأمير ) دا هيبتو ( فطسها ) قبل ما يشم كرسي الهيبة … شرطنا نحن بالضحك وشرط عيونكم ( خجلا ) وقال

الهيبة البعرفها ( التش ) بس ….

• مسعولين من الخير في أي علاقة بين ( محمد الكوارتى ) و ( محمد هنيدى )

غير ( الكاريزما ) الرهيبة التى يمتلكها

كل منهما ؟؟؟؟

دحين ماكان عندكم ماسورة اسمها ( كواريزما ) ؟؟؟

• عزيزنا ود نورالدايم ما احسن تركز في ورقمكم ( المبشتن) دا وتسيب المريخ

لسبب بسيط جدا هو لو المريخ عندو

( منقصة ) واحدة فالهلال عندو خمسين

والمريخ لو عندو خمسن اعجاز وانجاز فانتو والحمدلله عندكم ( الصفر ) …

• لسه ما جيتك وضحكت معاك في المواهب الهلاليية ( الفتية ) ناس ( بويا )

وعمو ( الشغيل ) والسموءل ميرغني

مش هم الدفعة القبل ( موسي الزومة )

ياخى الشغيل داما دفعة ( التاج محجوب ) ؟؟؟

•حاجة اخيرة كدا … وسوءال بريء زى براءتكم من ( شوفة المطار ) وبراءتكم من فضيحة ال ٢/ ١٢ … ومن واقعة ( شطيف ) شطيف فى ( المعبرة ) بتاعت ( الفول والشطة ) … سوءالى

البريء جدا … ( كردنة ) دا بعد ( شتت )

الزول دا عندو ممتلكات ومتعلقات بطرفكم منها ( الجوهرة حقتو وقناة الكاردينال وجريدة سيد شنو كدا )

اها ( الرصيد ) و ( فاطنة ) ديل من ممتلكات الراجل ولا الناس دى عندها علاقة بنادى التربية ( البدنية ) ؟؟؟

• والمنسقة دى بتنسق مع الريس الجديد ولا ح تكون ( وفية ) للسوبرمان ؟؟؟؟

• عزيزى ود نور الدائم منتهى الود وكل الحب وعيد سعيد والأمنيات ان تكون

( عكننتى ) خفيفة عليك … وأحلى ما فى

المريخ والهلال هذا ( الهزل ) البريء

حبى ( للأهلة ) قبل ( المريخاب )

• عيد سعيد …..