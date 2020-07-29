التاريخ: 29-يوليو-2020
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أعلنت الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والتعدين أمس، عن برمجة جديدة لعمل محطات الوقود خلال الأيام المقبلة.
وقالت الإدارة العامة للإمدادات إن محطات الوقود ستعمل من السادسة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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