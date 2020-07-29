التاريخ: 29-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والتعدين أمس، عن برمجة جديدة لعمل محطات الوقود خلال الأيام المقبلة. Advertisements وقالت الإدارة العامة للإمدادات إن محطات الوقود ستعمل من السادسة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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