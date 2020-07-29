موقع بحثي: ظروف مأساوية يعيشها المهاجرون السودانيون ببلجيكا

كشف موقع أفريكان ارقيومنت البحثي، عن ظروف إنسانية قاسية يعيشها السودانيون المهاجرون في بلجيكا بسبب قوانين الهجرة القاسية، وللحظر الذي فرضه انتشار (كورونا).

Advertisements

وقال الموقع إن السودانيين هناك مجبرون على العيش بدون حماية مع الحد الأدنى من الحقوق أو مواجهة خيار العودة الطوعية، وأضاف بأن السودانيين يرفضون العودة بالرغم من تغيير الحكومة بحجة الأزمة الاقتصادية والوضع السياسي الهش والعنف المستمر في دارفور.

وبحسب صحيفة الصيحة، أشار الموقع إلى أن السودانيين يفضلون اللجوء للمملكة المتحدة، والتي عليهم قبل أن يصلوا إليها أن يتمركزوا في إيطاليا أو فرنسا أو بلجيكا، حيث يصطدمون بالإجراءات البيروقراطية المعقدة للتسجيل لطلب اللجوء، خاصة بعد أزمة (كورونا) والتي أجبرتهم على إغلاق الحدود وحصر التعامل مع الطلبات إلكترونياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)