الفريق جابر : واجب الجيش حماية الدستور وليس الانقلاب

قال عضو المجلس السيادي الفريق إبراهيم جابر إن المؤسسة العسكرية واجبها حماية الدستور وليس الحكم، مبينا أن قانون القوات المسلحة يمنع الانقلابات العسكرية .

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وأكد جابر في كلمة له بمناسبة ختام ملتقى جامعة الخرطوم للبناء والانتقال الديمقراطي، إن زيارته الأخيرة إلي ولايات دارفور التي استغرقت أسبوعا كشفت أن هناك نقصاً وعدم وجود لأجهزة تنفيذ القانون من نيابات ومحاكم في تلك المناطق النائية مما أدى إلى استشراء التفلتات الأمنية .

وأعلن بحسب صحيفة السوداني، عن دعم مجلس السيادة والحكومة الانتقالية لجامعة الخرطوم ، في اختيار ١٠ أشخاص للقيام بزيارة عشر دول للاطلاع على نماذج الدساتير الانتقالية المطبقة بها وعلى أسس وضع لبنات البناء الديمقراطي وبناء نظام اقتصادي قوي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)