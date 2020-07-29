الفنان القلع يشتكي لوزير الثقافة

اتجه الفنان القلع عبد الحفيظ لتحريك شكوى لدى وزير الثقافة والاعلام ضد الفنان محمود علي الحاج رئيس اتحاد فن الغناء الشعبي على خلفية اعفائه منصبه كأمين لاتحاد فن الغناء الشعبي وتعيين شخص لا يمت للغناء الشعبي بصلة. ويعتبر ذلك خرقاً لدستور الاتحاد كما اعفى ايضا الحاج عدداً من اعذاء المكتب التنفيذي للاتحاد الذين جاءوا عبر جمعية عمومية، والجدير بالذكر ان هنالك مجموعة داخل الاتحاد تدعم الفنان كمال ترباس ليترشح في الجمعية العمومية القادمة لمنصب الرئيس، وأكدت المجموعة بحسب صحيفة الجريدة، دعمها لترباس وحشد أصوات الاعضاء للتصويت له ليتسنى له الفوز بمنصب رئيس اتحاد فن الغناء الشعبي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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