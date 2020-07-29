إتحاد نساء السودان: اختيار د. أمنة المكي والي لنهر النيل إنتصار للمرأة

التاريخ: 29-يوليو-2020
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هنأ الاتحاد القومى لنساء السودان الدكتورة آمنة أحمد المكى عضو الاتحاد باختيارها والياً لولاية نهر النيل وثمن الاتحاد في بيان له أمس ثقة قوى الحرية والتغيير التى اولتها للدكتورة امنة وأكد انها أهل لهذه الثقة الغالية التى وضعت على عاتقها وأضاف البيان ان اختيار، د. أمنة لهذا المنصب انتصار للمرأة السودانية التى ظلت تقاتل من أجل تحقيقه سنيناً طويلة.
وأشار الى أن الدكتورة أمنه من الشباب الذين اثروا الساحة السياسية والاجتماعية بفكرهم وعطائهم اللامحدود ومن السيدات اللائى خدمنا القضية السودانية بكل اخلاص وتجرد ونكران ذات. وقال انها بذلت الغالي والنفيس من أجل ابناء وبنات وطنها العزيز، واوضح البيان أن امنة تعتبر من أبرز المناضلات اللائى وقفن فث وجه النظام السابق المتسلط، بكل شجاعة واستبسال ولم تهن عزيمتها ولم تلن لها قناة و كانت فى صدارة كل عمل نضالي، وسجلها ملىء بالبطولات والتضحيات من اجل استعادة الحرية والديمقراطية وتحقيق السلام واحترام حقوق الانسان ومن أجل قضايا المراة ومشاركتها فى العمل العام.
وختم البيان بأن الاتحاد القومى لنساء السودان اذ يهنئ الدكتور امنه المكي إحدى عضواته الفاعلات يتمنى لها التوفيق والسداد وان يكلل الله مساعيها بالنجاح لخدمة الوطن والنهوض بولاية نهر النيل الى مصاف التقدم والرخاء.
وفي السياق بعثت القيادية الاتحادية مواهب السيد والاعلامية نجاة الحاج بحسب صحيفة الوطن، بالتهنئة لدكتورة امنة وتمنين لها التوفيق واشرن الى أنها رمز للشقيقات المناضلات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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