بعد توقيعه بساعات فقط.. تفجر نيران الخلافات بين الوفاق الهلالي

اشتعلت الخلافات بين التنظيمات الهلالية بعد ساعات فقط من توقيع تلك التنظيمات ظهر أمس الأول لوثيقة الوفاق الهلالي وتكوين تحالف ائتلاف الأهلة وذلك بسبب ما اعتبرته بعض التنظيمات تكالباً على المناصب ولجوء للمحاصصات غير العادلة في خيارات تكوين لجنة التطبيع الزرقاء.

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وفشلت التنظيمات التي وقعت على الوثيقة أمس الأول في التوصل لاتفاق حول قائمة موحدة ليتم تقديمها لمجلس إدارة اتحاد الكرة حتى يتم اعتمادها للعمل كلجنة تطبيع، وذلك بسبب خلافات حول هوية من يتواجد في اللجنة.

وبحسب صحيفة الصيحة، فإن تنظيم المستقبل بقيادة الأمين البرير وفجر الغد بقيادة الكوارتي يزمعان الانسحاب من الوفاق اعتراضاً على ما اعتبروه (محاصصات) غير عادلة وتكالباً على المناصب من قبل البعض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)