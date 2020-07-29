عاجل خبر سار : حارس الهلال سليم من كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس شباب الهلال عمر يوسف خميس سلامته من فيروس كورونا , حيث أخضعت الوحدة الطبية بنادي الهلال اللاعب الي فحص جديد بمستشفىعليا وجاءت نتيجته ( سلبية ) لتؤكد الفحوصات سلامة جميع لاعبي الهلال من كورونا بعد ان كانت هنالك حالتي اصابة عليحسب التقرير الاول لوزارة الصحة , عند خضوع كل منتسبي نادي الهلال للفحص الجماعي الذي كان في مباني الاتحاد السوداني لكرة القدم .

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