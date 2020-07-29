إتفاق بين المالية و (3) مطاحن لشراء قمح بـ(12) مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن اتفاقها مع (3) مطاحن لشراء (47.450) طناً من القمح بقيمة تصل (12) مليون دولار بواقع (252.9) دولار للطن الواحد. وأقر الاتفاق وفقاً لمصادر أمس، حصول شركة (سين) على (22.107) أطنان، وشركة سيقا على (14.078) طناً، على أن تنال ويتا (11.265) طناً. وبحسب صحيفة الصيحة، تم الاتفاق على تسديد وزارة المالية، القيمة المالية بالعملة الحرة، وأن تلتزم المطاحن بنسبة الاستخلاص المحددة بـ(78%) للطن. وستدفع المطاحن ما يُساوي (170) جنيهاً لكل جوال لصالح وزارة المالية، على أن تلتزم المطاحن بتوزيع الكميات التي تم الاتفاق عليها.

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