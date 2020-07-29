بعد (الزنك طار).. إقبال الفتيات على حبوب (صف العيش)..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد عدد كبير من تجار العطارات والبوتيكات إقبال الفتيات على نوع جديد من أنواع حبوب التسمين يسمى (صف العيش)،موضحين بأنها حبوب ذات سرعة كبيرة في تسمين الفتيات عكس بعض الحبوب التي تسبب تشوهات وسعرها متاح للجميع وآمنة حسب قولهم.

عدد من الأطباء حذروا من استخدام تلك الحبوب لخطورتها وما تسببه من مخاطر صحية قد تؤدي للوفاة.

وبحسب صحيفة السوداني يذكر أنه ظهرت خلال فترة ماضية مسميات كثيرة ومختلفة لحبوب التسمين التي تستخدمها الفتيات من بينها (كرسي الوزير،الجيران اتخلعوا، الزنك طار).