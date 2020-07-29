رئاسة الشرطة تبدأ في تنفيذ قرار إلغاء استيفاء تأشيرة الخروج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن اللواء شرطة حقوقي دكتور عمر عبد الماجد بشير الناطق الرسمي باسم الشرطة، أن رئاسة الشرطة شرعت وعبر الادارة العامة للجوازات والهجرة، في إنفاذ القرار القاضي بإلغاء استيفاء تأشيرة الخروج، ويتيح هذا القرار للمواطنين التوجه مباشرة للمطارات والموانئ والمغادرة لوجهاتهم المقصودة، دون أي إجراءات مسبقة او رسوم.

ونوه الناطق الرسمي في تصريح لوكالة السودان للأنباء “سونا”بأن سلطات الجوازات ستقوم بفحص الجواز كما في السابق فقط، للتأكد من أن المسافر غير محظور، وذلك لان إجراءات الحظر متعلقة بإجراءات قضائية وعدلية، وعليه فإن هذه الإجراءات تساهم بشكل كبير في تخفيف الاعباء على المسافرين، فضلا عن الرسوم التي كانت تفرض عليهم.

من جانب آخر أوضح الناطق الرسمي، بأنه تم إلغاء القرار الخاص بالحصول على الموافقة المسبقة من الزوج، في حالة اصطحاب الأم للأطفال.

وناشد الناطق الرسمي المواطنين بالتعاون مع الاجهزة المختصة، وضرورة المحافظة على الوثائق الثبوتية.