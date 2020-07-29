رئيس هيئة محامي دارفور يستقيل من رئاسة الهيئة وينهي التزامه بحزب الامة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقدم رئيس هيئة محامي دارفور محمد عبد الله الدومة للأمانة العامة للهيئة باستقالته من منصبه في الهيئة بسبب قبوله للتكليف بمنصب والي ولاية غرب دارفور وأبلغ الهيئة بشروعه بإنهاء إلتزامه الحزبي بحزب الأمة القومي.

وقالت هيئة محامي دارفور في تعميم صحفي بحسب صحيفة الجريدة الصادرة اليوم الاربعاء، أبلغنا قبوله بالتكليف بمنصب والي ولاية غرب دارفور تلبية لرغبات مواطني الولاية ، وانه لا يمثل في القبول بالتكليف حزب الأمة القومي .

وأعلنت الهيئة أن قبول الدومة بالمنصب يتسق مع مهامه وأوضحت أن نائب رئيس الهيئة صالح محمود سيتسلم مهام الرئيس المكلف وفقا للنظام الأساسي للهيئة الى حين إجراء الترتيبات اللازمة لإختيار رئيس للهيئة .