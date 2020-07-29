توجيهات من الشؤون الدينية بشأن عيد الأضحى المبارك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصدرت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف عددا من التوجيهات للمواطنين ، بالتزامن مع قرب عيد الأضحي المبارك تفاديا لانتشار وباء الكورونا بعد ان خفت حدته حيث لم تسجل 14 ولاية في البلاد اي حالة خلال الاسابيع القليلة الماضية.
ووجه الأستاذ سليمان محمدي بشار وكيل الوزارة، وجه لجان المساجد بالإشراف علي فرش مكان الصلاة بواسطة أشخاص ملتزمين بكل التوجيهات الصحية ، والإشراف على جميع الفرشات بذات الشروط الصحية .
ودعا الأئمة الي تقصير وقت الصلاة بقراءة سور قصيرة وتقصير الخطبة لأقل وقت ممكن .
ووجهت وزارة الشئون الدينية المصلين بالإلتزام بلبس الكمامات أو التلفح بطرف العمامة أو الثوب وان علي كل فرد من المصلين حمل مصلاته ما امكن ذلك تفاديا للعدوى
وناشدت الوزارة المصلين بتفادي المصافحة بعد الصلاة “والمقالدة ” والإلتزام بعدم زيارة المنتزهات ، وعدم إصطحاب الأطفال وكبار السن الي صلاة العيد .
وفيما يتعلق بالذبح فضلت الوزارة أن يكون بالسلخانة ، أو ان يراعي من يقوم به الإلتزام بالإشتراطات الصحية وإبعاد الأطفال من لمس الأضحية .
وقال الأستاذ سليمان محمدي بشار إن مجمع الفقه أصدر فتوي أجازت للأفراد ترك صلاة الجمعة والجماعات في المساجد بسبب جائحة كورونا ، كما أباحت لولي الأمر أن يتخذ قرارا بناء علي ذلك .
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