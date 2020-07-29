فضيحة مدوية لـ عبير موسى كفيلة بإنهاء مستقبلها السياسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بموجة سخرية واسعة من النائبة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عقب فضيحة مدوية للنائبة التي تخدم الأجندة الإماراتية في تونس وتسعى لإسقاط حكومة النهضة المنتخبة.

“موسى” وفي فضيحة كفيلة بإنهاء مستقبلها السياسي حيث كشفت مدى جهلها وتشدقها الفارغ بالوطنية، ظهرت تحتفل بذكرى إعلان الجمهورية التونسية أمس، بكعكة عليها علم تركيا بدلا من علم تونس (المشابه له).

وظهرت عبير موسى في المقطع الذي أثار جدلا واسعا وهي تحتفل مع أعضاء وأنصار حزبها بكعكة تحمل العلم التركي الذي يتضمن دائرة حمراء تتوسطها نجمة وهلال أبيضان، على النقيض من علم تونس الذي يتكون من دائرة بيضاء فيها نجمة وهلال أحمران.

وأثار المشهد سخرية واسعة من النائبة التونسية التي يصفها ناشطون بـ”الرداحة” نظرا لأسلوبها البذيء والصبياني في مهاجمة مخالفيها.