شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يعاني الأطفال الذين يتلقون العلاج بأكبر مشفى حكومي للأطفال بأم درمان، (مستشفى محمد الأمين حامد)، من أوضاع مأساوية بسبب النقص الحاد في الكادر الطبي وإنقطاع المياه، ولم يجد الأطفال الذين أتوا من مناطق متعددة، طبيباً يستقبلهم بقسم الطوارئ حتى الثامنة من صباح اليوم (الأربعاء).

وقالت طبيبة تعمل بالمستشفى لـ(السوداني)، إن إيقاف تعيين أطباء الامتياز من قِبَل وزارة الصحة؛ أصاب المستشفيات بحالة شلل تام، مؤكدة أن الطبيب الذي يشغل وظيفة المدير الطبي بهذا المستشفى يضطر للعمل وحيداً بقسم الطوارئ والعنابر رغم أنه غير مُعيّن بالوزارة، بل يعمل متعاوناً بـ(نظام الحافز اليومي) نظير مبلغ متواضع للغاية.

وقالت إحدى الممرضات لـ(السوداني)، إن إنقطاع المياه في الأيام الفائتة أجبر طاقم المعمل لشراء المياه المعدنية من البقالات لاستخدامها في إجراء الفحوصات. ونوَّه عاملون بالمستشفى أن الوضع يُنذر بكارثة وشيكة سيدفع ثمنها الأطفال إن لم تلتفت الحكومة للأمر. الجدير بالذكر أنّ (السوداني) سعت سعياً حثيثاً لمُقابلة المدير الطبي والحديث معه فيما يجري، لكنه لم يكن متواجداً لا بمكتبه وبلا بقسم الطوارئ..!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طبيبة: إيقاف تعيين أطباء الامتياز من قِبَل وزارة الصحة أصاب المستشفيات بحالة شلل تام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.