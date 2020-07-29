قيادي بقوى التغيير: هنالك دول كانت ترى قيام نظام ديمقراطي في...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير، نور الدين بابكر عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني ان هنالك دول كثيرة لها مصالح في السودان متداخلة ومتضاربة .

وقال بابكر في حوار مع صحيفة الجريدة الصادرة اليوم الاربعاء، ردًا على مايتردد بأن الفترة الانتقالية أسيرة لبعض المحاور الدولية، قال أن الثورة السودانية والسودان ليس بمنعزل عن العالم الخارجي، وبالطبع هنالك دول كثيرة لها مصالح في السودان متداخلة ومتضاربة.

وأضاف القيادي بقوى الحرية والتغيير، ان بداية الثورة هنالك دول كثيرة دعمت الثورة وهنالك دول كانت ترى قيام ثورة وقيام نظام ديمقراطي في السودان مهدد لها وللمنطقة كلها .

وتابع بابكر قائلًا ان المهم للسودان وبالنسبة لعلاقاته الخارجية يجب أن تتم على اســاس مصالحة ويجب أن تكون علاقاته مع هذه الدول ليست علاقات تدخل بقدر من أنها يــجــب أن تكون علاقات شــراكــة في ملفات مختلفة سياسية واقتصادية وتبادل للمنافع ويجب أن يتعامل معها بندية وليس أنها دول قيادية الامر الذي يجعل أن نمنع التدخلات المضرة في بلادنا .