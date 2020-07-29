عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 29 يوليو 2020م...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

ناظر الهدندوة”ترك” يتحرّك اليوم لفتح طريق بورتسودان

الواثق البرير للتيّار”: هيئة ضبط الأداء تحدّد مصير الولاة العصاة

تقاوى منخفضة الإنبات تدخل النيل الأبيض بموافقة وزارة الزراعة

القضارف..الزراعة تحذّر من فشل الموسم بسبب العمالة

النيل الدولية

مليشيات اثيوبية تختطف نظامي سوداني وتطالب بفدية

الشرطة: إلغاء تأشيرة المغادرة

إزالة التمكين تجتمع بالولاة الجدد

وفاة 6 أشخاص وسقوط محول كهرباء نتيجة الأعاصير بالمناقل

الطوارئ الصحية: الإبقاء على الإجراءات الإحترازية لثلاثة أسابيع قادمة

السوداني الدولية

مليشيات اثيوبية تختطف نظامي سوداني وتطالب بفدية

الشرطة: إلغاء تأشيرة المغادرة

إزالة التمكين تجتمع بالولاة الجدد

وفاة 6 أشخاص وسقوط محول كهرباء نتيجة الأعاصير بالمناقل

الطوارئ الصحية: الإبقاء على الإجراءات الإحترازية لثلاثة أسابيع قادمة

اليوم التالي

رئيس المخابرات المصرية يصل البلاد

كمال شداد: لا نعترف بقرارات وزارتي الشباب والرياضة والصحة

رحيل مدرب المريخ السابق صلاح “مشكلة”

آخر لحظة

زيارة مفاجئة لمديرالمخابرات المصري للخرطوم

مصرع (6) أشخاص بسبب أعاصير بالمناقل

اتفاق لشراء قمح بقيمة 12 مليون دولار

برمجة جديدة لمحطات الوقود وخطة لتأمين العاصمة

اعتصام بجنوب كردفان وتصاعد الرفض لولاة بالشرق

صحيفة صوت الأمة

زيارة مفاجئة لرئيس المخابرات المصري للخرطوم

محتجون يستولون على مقار حكومية بكسلا

الشؤون الدينية إلى تقصير صلاة وخطبة العيد

الخرطوم تجيز خطة تأمين الأسواق ومحاربة الظواهر السالبة

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الوطن

زيارة مفاجئة لرئيس جهاز المخابرات المصري

أعاصير تتسبب في مصرع (٦) أشخاص بالمناقل

خطة لتأمين عيد الأضحى بالخرطوم

وزير التجارة يوضح أسباب وقف بعض الصادرات

والي الخرطوم :سنحسم رافضو الديمقراطية بالقانون

أخبار اليوم

لجنة الطوارئ الصحية تبقي علي الإجراءات الإحترازية لثلاثة أسابيع.

القبض علي عصابة متخصصة في بيع السيارات المسروقة باوراق مزورة.

والي الخرطوم عقب تسلمه لمهامه: رغم عظم المسئولية لكننا سنذهب للامام.

المالية تنشئ وكالة التخطيط الاقتصادي وتوجه باعداد خطة ثلاثية لتحقيق الاهداف الاقتصادية.

السوداني

اتّفاق لإنهاء الاعتصام وفتح الطريق القومي”الخرطوم ـ بورتسودان”

توجيه بفتح الجامعات عقب عطلة عيد الأضحى

رسميًا..إلغاء تأشيرة الخروج وموافقة الزوج على سفر الأمّ وأبنائها

البرهان يتلقّى رسالة شفهية من الرئيس المصري

لجنة إزالة التمكين تعقد اجتماعاً مع ولاة الولايات المدنيين

حرم والي شمال دارفور تسجل إبراء ذمة قائلة: «لو بكرة لبست البكشكش اعرفونا سرقنا»

رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يصل الخرطوم ويلتقي بحمدوك

وزير الإعلام يُوضِّح التفاصيل الكاملة حول منحة الاتحاد الأوروبي

وزير الثقافة والإعلام يعلن عن إعادة هيكلة وزارته

الانتباهة

سرقة خزانة وزير شهيرة في العهد البائد

سقوط جرحى في صدامات بين محتجين وسائقين بطريق بورتسودان

العثور على”20 هيكلاً عظميًا بمقبرة محتملة لشهداء”28 رمضان

مجلس السيادة: التشريعات والقوانين التي صدرت فيها نوع من العجلة

والي الجزيرة: لا مجال عندي لمن أجرم أو”تمّكن” أو”عادى” الثورة

“الحرية والتغيير” ترتب لإقامة مؤتمر هيكلة التحالف خلال أغسطس

الصيحة

مدير المخابرات المصرية بالخرطوم

خطة لتأمين الخرطوم وبرمجة لمحطات الوقود في العيد

“100” ألف طن سمسم بالمخازن تنتظر التصدير

وكالة السودان للأنباء “سونا”

البرهان يتلقى رسالة شفهية من السيسي

حميدتي يوجه ولاة الولايات للاهتمام بمعاش الناس

تاور يتسلم مذكرة من أبناء محلية قريضة بالخرطوم

التعايشي يؤكد اتفاق السودانيين حول قضاياهم برغم اختلاف الأيديولوجيات

مجلس السيادة: وضع الدستور مسؤولية الجمعية التأسيسية القادمة

البرهان يشيد بالعلاقات السودانية الألمانية في كافة المجالات

برئاسة د.حمدوك: الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة

مدني :الوزارة تتعامل مع القطاع الخاص كشريك

لجنة الطوارئ الصحية:الإبقاء على الإجراءات الإحترازية لثلاثة أسابيع قادمة

سيدة أعمال صينية تدعم الكوادرالصحية والجمهور بمعينات لمجابهة الكورونا

افتتاح قسم التوليد بمستشفى الفاشر للنساء والتوليد

بسبب المنحة عمال السكة حديد يدخلون في اعتصام

توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالي ومنظومة الصناعات الدفاعية

الشروع في انفاذ القرار القاضي بإلغاء استيفاء تأشيرة الخروج

المالية تُنشئ وكالة التخطيط الاقتصادي

ادارة المشاريع: اكتمال ري 95% من المساحة المزروعة بالرهد

برئاسة د.حمدوك: الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة

عضوا مجلس السيادة يلتقيان وفداً من المكونات الاجتماعية بشرق السودان

والي شمال كردفان يؤكد إهتمام حكومته بملف معاش الناس

وزير الثقافة والإعلام يعلن عن إعادة هيكلة وزارته

د.حمدوك يلتقي برئيس جهاز المخابرات المصرية

لجنة أمن أبوحمد تعلن خطتها لتأمين فترة عطلةعيد الأضحى

وزارة الشئون الدينيةوالأوقاف تطمئن على اوقاف عددمن المنظمات بالجزيرة

وزير الإعلام ينعي الفنانة حواء المنصوري

وزير الثقافة والإعلام ينعي المهندس عز الدين محمد إبراهيم

وفاة 6 أشخاص وسقوط محول كهرباء نتيجة الأعاصير بالمناقل

الصحة: تسجيل (72) إصابة جديدة وشفاء(62) و5 وفيات بالكورونا

والي الجزيرة: لا مجال لمن أجرم أو عادي الثورة

12 -25 ألف جنيه للخروف بمدني وضعف في الشراء

الترحيل وعيد الأضحى يتسببان في إرتفاع الأسعار بمدني

مساعي لاستجلاب أجهزة استخراج الجواز الالكتروني بوادي حلفا