حزب البعث يحذر من انهيار الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لايمر يوم إلا وتظهر بوادر تفكك تحالف اعلان قوى الحرية والتغيير الهش ، والذى يزداد هشاشة ويتعرض للاهتزاز كلما خرج احد قادته ليصفه بالضعيف المحتاج بشده إلى المعالجة والا لانفرط عقده ، ورأينا كيف ان هذه الانتقادات توالت وكادت ان تصبح خبرا ثابتا متجددا فى صحف كل يوم مما ينبئ بخطورة الوضع فى هذا التحالف وازدياد التوقعات بتفككه يوما بعد يوم.

ونقف اليوم مع الانتقادات الحادة التى وجهها حزب البعث لبعض حلفائه فى الحرية والتغيير .

رئيس الحزب القيادى بالحرية والتغيير التجانى مصطفى هاجم حلفاءهم فى الحرية والتغيير معتبرا ان الوضع برمته فى هذا التحالف يحتاج إلى علاج جذرى والا فان الخطر سيتهدده.

السيد التجانى مصطفى انتقد ما اسماه تقديم حزب المؤتمر السودانى لوال فى ولاية لايملك قواعد فيها ، واصفا هذا الأمر بالغير مناسب ، والادهى ترشيح الحزب امرأة لم تكن عضوا فيه ولا علاقة لها بالثورة وانما انضمت حديثا لحزب المؤتمر السودانى فيتم ترشيحها لتولى قيادة الولاية الشمالية ، ومن المعروف انها تنتمى لحزب المؤتمر الوطنى حتى سقوط النظام البائد ، وهذا الامر الذى ذكره رئيس حزب البعث ان كان دقيقا بشكل كبير فانه حتما امر بالغ الخطورة لجهة تأكيد ان النظام السابق لم يسقط بعد ما دام احد الاحزاب يرشح عضوا فى حزب المؤتمر الوطنى لمنصب وال فى احدى الولايات .

رئيس حزب البعث قال للصيحة ان الترشيحات لم تنل موافقة كتلة التحالف وانما هى فقط جماعة محيطة بحمدوك ومقربة منه تسلقت الى هذا الموقع واصبحت تملى اراءها على رئيس الوزراء وتمرر ماتريده الأمر الذى يهدد التحالف الحاكم .

وقال أنهم فى حزب البعث منذ فترة رفضوا هذه الطريقة التى تتم بها ادارة البلد ، وانتقد الترشيحات وتوزيع المناصب قائلا انها قامت على المحاصصات وجزء ممن تم اختيارهم دون مستوى المسؤولية .

رئيس حزب البعث انتقد ما اسماه تهافت بعض الاحزاب على المناصب واصفا اياهم بعديمى المسؤولية والذين يعلون الشأن الخاص على الشأن العام.

وكشف عن أنهم فى حزب البعث رغم تقديمهم الكثير من الترشيحات إلا انه ليس لهم أى مشاركة لا على مستوى المركز ولا الولايات اذ ان تقسيم المناصب والتوافق على ذلك تم بليل ومن المجموعة المقربة من رئيس الوزراء والتى تعيق أى استمرار فى العمل المشترك لقوى الثورة ، موضحا ان الحزب قدم مرشحين عنه لعضوية المجلس التشريعى المزمع تكوينه لكنهم غير سعداء بالمشاركة فى الجهاز التشريعى رغم اهميته فالاجواء لاتشجع على استمرار الشراكة .