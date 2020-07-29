هل تنجح الوساطة في تهدئة الشرق؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

يقوم رئيس حزب الأسود الحرة الدكتور مبروك مبارك سليم بجهود كبيرة فى تقريب وجهات النظر بين اطراف التوتر فى شرق السودان على خلفية تعيين الولاة وما ترتب على ذلك من أحداث وبالذات فى ولايتى البحر الاحمر وكسلا ، وتمترس كل طرف فى مكانه تأييدا أو رفضا للقرار الصادر من المركز ، وبالتالى انسداد الافق أمام أى أمل فى حل الأزمة وعلاج المشكلة .

ومع ان الدكتور مبروك مبارك سليم كان ولفترة طويلة من حلفاء النظام البائد بل احد شركائه الا انه يحظى بقبول الى حد ما ربما أفضل من القائدين الأستاذ موسى محمد أحمد والدكتورة امنه ضرار اللذان عملا ايضا مع النظام السابق لكنهما لايحظيان بقبول كبير فى الشرق كما الدكتور سليم ، ويتوقع بعض المراقبين ان تفلح جهود الدكتور سليم فى تهدئة الوضع ولو بشكل جزئى .

والمعروف ان الشرق مثقل أصلا بالمشاكل والخلافات ، وجاءت عليه أزمة تعيين الولاة لتزيد الامور تعقيدا خاصة وقد اخذت الخلافات منحى قبليا وهذا هو الخطر الذى يهدد بتفكك النسيج الاجتماعى للشرق الذى يعيش اساسا توترات ومشاكل بين بعض القبائل لم تنجح الجهود المبذولة فى وضع حد لها .

وفى الخبر ان الدكتور سليم أجرى عدد من الاتصالات الهاتفية مع مختلف الأطراف حتى تلك الغير منغمسة بشكل اساسى فى الاحتجاجات وتأجيج الخلافات ، وجاءت انصالاته بالجميع ولم يستثن احدا وذلك بهدف نزع فتيل الأزمة والحيلولة دون انزلاق الشرق في صراعات بين مكوناته.

ووجدت مبادرته استجابه واسعه من كافة الأطراف التي أشادت بتدخله لتقريب وجهات النظر بين كافة المكونات ، وقد أبدت مرونه كبيرة وتجاوب لمبادرته التي تهدف إلي الحفاظ علي الأمن والاستقرار بالشرق ونزع كافة أشكال التعصب القبلي.

ويحظى رئيس حزب الاسود الحرة باحترام كبير من مكونات الشرق والحكومة الاتحادية لوسطيته وحرصه علي تدعيم التعايش السلمي.

ومن جانبنا نشجع جهود التهدئة فى الشرق ونتمنى ان يعمل الجميع على التجاوب مع الوساطة ودعم جهودها وكل جهد يرمى الى تقريب وجهات النظر وتجنيب بلادنا بشكل عام وشرقنا الحبيب بشكل خاص الفتنة والتمزق.

حفظ الله السودان واهله من كل سوء ووفق كل ساع الى الصلح بين الناس .