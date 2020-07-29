ارجاء مغادرة والي كسلا إلى الولاية لاستلام مهامه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أرجات الحكومة مغادرة والي كسلا إلى الولاية لاستلام مهامه على الرغم من أدائه القسم. وقال مصدر رفيع لـ(السياسي) إنه جرى تواصل بين الحكومة على أعلى مستوياتها وناظر عموم قبائل الهدندوة سيد محمد ترك. وأكد المصدر أنه تم الاتفاق على التهدئة في شرق السودان بجانب عقد اجتماع موسع بالخرطوم في خامس أيام عيد الأضحى. وكشف المصدر عن اتفاق الطرفين على عدم مغادرة والي كسلا الخرطوم لاستلام مهامه إلا عقب الاجتماع بين الجانبين. وتعهد ترك بحسب المصدر بعدم التصعيد وعدم لجوء انصاره للتخريب، مشيراً إلى الاتفاق على ترتيبات لفتح الطريق القومي بورتسودان الخرطوم.

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