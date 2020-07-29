شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعنلت وزارة الطاقة والتعدين عن تعديل زمن عمل محطات خدمة الوقود خلال عطلة عيد الاضحي المبارك لتصبح من الساعة السادسة صباحا وحتي الحادية عشر مساء.

وأشارت أدارة الامداد وتجارة النفط في تعميم (الثلاثاء) الى الشركات بضرورة العمل بالتعديل الجديدة، ولفتت الى مراقبة تنفيذ القرار من خلال دوريات.

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كانت هذه تفاصيل خبر الطاقة تكشف عن مواعيد عمل محطات خدمة الوقود خلال عطلة عيد الاضحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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