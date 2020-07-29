تطور كبير في قضية الفنيين التقنيين بالكهرباء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر وكيل قطاع الكهرباء بوزراة الطاقة والتعدين قراراً بتسكين الفنيين التقنيين حاملي الدبلوم الجامعي لسنتين وثلاث سنوات في الدرجة (سي9). وحمل الخطاب الذي تحصلت عليه (الانتباهة أون لاين) ممهوراً بتوقيع وكيل القطاع بالوزارة ضوابط التسكين بتعيين التقنيين حاملي الدبلوم التطبيقي الجامعي بالدرجة (سي9) من تاريخ صدور منشور ديوان شئون الخدمة المدنية القومية في (2013) مع مراعاة ضوابط اجتياز حاجز الكفاءة. وأشار القرار إلى أن الفنيين الذين تجاوزوا الدرجة التاسعة يتم تدرجهم حسب الهيكل الافتراضي الذي يعتمد على ترقيات العاملين بالهيئة سابقاً حسب القيود الزمنية في (2009 ــ 2013 ــــ2017)، وفي حال كانت الدرجة الوظيفية للتقني أكبر من الدرجة حسب الهيكل الافتراضي يظل في درجته دون ضرر، مشدداً على مراعاة ضوابط الترقي وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في تحديد الأسبقيات والترقي.

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