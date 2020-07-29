إرتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بسوق مدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أقر عدد من تجار السلع الإستهلاكية بسوق مدني العمومي الثلاثاء بالإرتفاع الكبير في أسعار السلع الإستهلاكية بسبب الترحيل وعيد الأضحى المبارك .
وقال التاجر وليد محمد علي أن سعر رطل الثوم 160 جنيها بدلا عن 120 جنيها ، وسعر رطل الكسبرة 120 جنيه بزياده 20 جنيها ، ورطل الشمار 160 جنيها ، وأرجع الزيادات لتقلبات الأسعار في السوق من وقت لآخر .
وأوضح التاجر لقمان محمد لوكالة السودان للأنباء، أن سعر حزمة الشطة 50 جنيها ، والحد الأدنى لبيع الليمون 30 جنيها ، فيما أعلن يوسف أحمد أن سعر ملوة البصل 130 جنيها، موضحا أن السوق يشهد تقلبات في الأسعار بين كل فينة وأخرى .
من جانبه، قال حسام محمد أن سعر رطل الشطة الحمراء بلغ 150 جنيها بدلا عن مائة جنيه ، ورطل القرفة 400 جنيها بسبب إقتراب عيد الأضحى المبارك .
وأشار التاجر علي فائز إلى أن سعر جركانة زيت الطبخ 9 رطل 1050 جنيها و2 رطل 260 جنيها والجركانة 4.5 زيت فول 670 جنيها .
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