أردوغان يرد بقوة على الانتقادات بشأن “آيا صوفيا”

الخليج 365:

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم افتتاح دير سوميلا المسيحي التاريخي بولاية طرابزون شمال شرق تركيا، ووجه ردا أثناء المراسم على الانتقادات بشأن تحويل “آيا صوفيا” إلى مسجد.

وقال أردوغان أثناء مراسم اففتاح الدير، اليوم الثلاثاء، التي شارك فيها عبر تقنية الفيديو: “إذا كنا أمة تستهدف رموز المعتقدات الأخرى لما بقي دير سوميلا قائما بعد مرور 5 قرون تحت حكمنا”.

وتابع أردوغان: “نلفت انتباه من ينتقدون تركيا إلى دير سوميلا، الذي يعد نموذجا حيا لحفاظ تركيا على أي تراث حضاري”.

ومضى قائلا: “مواطنونا الأرثوذكس سيؤدون طقوس مريم العذراء بدير سوميلا في طرابزون يوم 15 أغسطس، إثر ترميمه”.

يذكر أن أردوغان واجه انتقادات من بعض الدول والكنائس المسيحية والمنظمات الدولية الخاصة بالتراث الثقافي العالمي مثل “يونيسكو” بعد تحويل مجمع “آيا صوفيا” التاريخي في اسطنبول إلى مسجد بعد أن كان متحفا منذ عام 1934.

الأناضول