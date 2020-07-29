د.كمال شداد يتحدى وزارتي الرياضة والصحة لعودة الدوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تحدى كمال شداد، رئيس اتحاد الكرة السوداني، وزارتي الرياضة والصحة، حيث رفض تدخلهما في عدم استئناف مسابقة الدوري، وذلك في تطور مغاير لقرار مجلس إدارة الاتحاد، الذي قرر عودة النشاط.

وقال شداد، في مؤتمر صحفي عقده في مقر اتحاد كرة بحي الخرطوم 2، الثلاثاء: “شرعنا في وضع ترتيبات وإجراءات احترازية لفحص 25 لاعبا من فرق المسابقات، إلى جانب 5 أفراد من الجهازين الفني والإداري، من فيروس كورونا”.

وأضاف : “لكن لأن 8 من لاعبي الهلال والمريخ تم فحصهم في معسكر المنتخب، استعان الفريقان بفئة من لاعبي الشباب ضمن الفريق الأول، وهم الذين ظهرت نتائج فحصهم إيجابية، وأعدنا فحصهم بمستشفى آخر”.

وواصل : “الدكتور حسن برقو (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات) ظهر عنده فحص إيجابي، ولكنه فحص بذات المستشفى للاعبين المشكوك في إصابتهم، فظهرت نتيجته سلبية، ثم أجرى فحصين بالإمارات، أخرهما أمس الإثنين وظهرت النتيجة سلبية في الحالتين”.

واستنكر تلميحات الوازرتين بإيقاف النشاط، قائلا: “ما هذا الذي يحدث لمجرد إصابة لاعبين بكورونا، في وقت فحصنا بعضهم وجاءت النتيجة سلبية، فلتذهب الوزارتان لترى زحمة الأسواق”.

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وأردف كمال شداد وفقًا لـ”Kooora”: ان “هناك تآمر، وهو تعطيل الموسم بأي طريقة، نريد تحقيق في مسألة نتائج الفحوصات، لأن تأكيد الإصابة بكورونا يتسبب بصدمة للاعب ولأسرته”.

وأضاف: “نحن قررنا عودة النشاط دون جمهور، بقرار من الهيئة القومية للطوارئ، فهي أعلى سلطة من وزارتي الرياضة والصحة، ولن نقبل بقرار من وزراتي الرياضة والصحة”.

وقال رئيس اتحاد الكرة السوداني بنبرة تحدي: “أي جهة غير هيئة الطوارئ، تصدر قرار بإيقاف النشاط سوف نناهضها، ولن نقبل أي قرار صادر من وزارة الرياضة”.

وأوضح أن العلاقة بين اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة، تمنع تدخلهم في المسائل الفنية، مؤكدا: “تحديدا تلك النقطة هي إرث اتحاد الكرة السوداني”.

وزاد: “لو تسلمنا قرار من أي من الوزارتين سوف نذهب للمحكمة وللسلطة التنفيذية الأعلى منهما، ولن نحمل عصي وعكاكيز لنقاوم القرار”.

وأكمل شداد: ” الاتحاد ليس ضعيفا، ولم يحدث وأن أصدرنا قرارا ولم ننفذه، والصراع طبيعي ولن أسمح بما يحدث الآن، وفي النهاية سيبقى الاتحاد السوداني”.