رجاء نيكولا تدعو إلى أهمية الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعت الاستاذة رجاء نيكولا عيسي عبد المسيح عضو مجلس السيادة الانتقالي إلى أهمية الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي ليضطلع بمهامه خلال الفترة المقبلة .
وطالبت نيكولا خلال الجلسة الختامية لملتقى البناء الوطني والانتقال الديمقراطي الذي تنظمه جامعة الخرطوم، بضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني وذلك لمراقبة ومراجعة التشريعات خاصة وأن البلاد تشهد مرحلة حساسة ،مشيرة إلي أنه ” يجب ألا نتوسع في إصدار قوانين تخضع بعد الانتخابات للالغاء أو التعديل مرة أخرى “.
وقالت رجاء ان التشريعات والقوانين التي صدرت فيها نوع من العجلة وعدم إخضاعها للدراسة الوافية، مؤكدة أهمية التأني في إصدار كافة القوانين والتشريعات.
ونوهت الاستاذة رجاء إلى أن كل القوانين في العالم تخضع إلى الدراسة والتمحيص حتى لاتحدث خلل في التنفيذ وخاصة أنها تمس حقوق وواجبات المواطنين .
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