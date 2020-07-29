رئيس الجبهة الشعبية المتحدة: بقاء الولاة الجدد في مناصبهم لن يتعدى الثلاثة أسابيع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داؤود، أن بقاء الولاة الجدد في مناصبهم لن يتعدى الثلاثة أسابيع قبل أن يتم إعفاؤهم مرة أخرى.

واعتبر داؤود في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأربعاء” أنّ قوى الحرية والتغيير تعجّلت في تعيين الولاة، وقال إن احتجاجات كسلا أمر طبيعي وحق مكفول ولكن يجب أن يكون وفقاً للقانون وألا ينتهك حقوق الآخرين من خلال اغلاق الطرق.

وفي سياق آخر، قال داؤود إن أي محاولة لبيع أو إدارة ميناء بورتسودان ستكون مدلولاتها سالبة على أهل الشرق لأنه يمثل الرئة الحقيقية لهم ويعتمد عليه عشرات الآلاف في كسب عيشهم، وأعلن داؤود عن قيام مؤتمر جامع لأهل الشرق يناقش ما سقط من مطالب ويطرح قضايا الهامش.

وأوضح أن حل النزاعات القبلية بواسطة العُرف لا يكون بديلاً للقانون، وأن ما حدث في بورتسودان وكسلا ودارفور وبقية مناطق السودان سببه غياب الحكومة – على حد قوله.