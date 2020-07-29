الصين تحذر أمريكا من “مواجهة متهورة” وتتهم واشنطن بـ”إحياء المكارثية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد وزير الخارجية الصيني، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بسبب ما قال إنه “استفزاز متهور للمواجهة”، عقب تبادل الجانبين إغلاق القنصليات، لكنه دعا إلى “تواصل عقلاني” بين البلدين.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، حذر وانغ يي في اتصال مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، من أن العلاقات الصينية الأمريكية “يمكن أن تقع في هاوية المواجهة”، وفقا لما جاء فى بيان لوزارة الخارجية الصينية.

كما دعا المجتمع الدولي إلى مقاومة “أي عمل أحادي أو هيمنة”، وقال وانغ: “إن استفزاز الولايات المتحدة المتهور للمواجهة والانقسام بعيد كل البعد عن الواقع، لدرجة أن مصالح الصين والولايات المتحدة تتكاملان بعمق”.

لكنه أضاف أنه يتعين على الجانبين “الانخراط في اتصالات عقلانية” و”عدم السماح لعدد قليل من العناصر المعادية للصين بقلب عقود من التبادلات والتعاون الناجح”.

ومع ذلك، قال وانغ، إن الولايات المتحدة أصبحت “أكبر الجناة لتدمير النظام الدولي الحالي” ووصف تصريحات لنظيره الأمريكي بأنها علامة على أن “شبح المكارثية يعود من تحت الرماد”.