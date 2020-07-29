بلاغ في مواجهة نافع علي نافع

الخليج 365:
دونت نِيابة مُكافحة الفساد والتحقيقات المالية،بلاغاََ في مواجهة المُساعِد الأسبق للرئيس المخلوع عُمر البشير،نافع علي نافع.
ونافِع علي نافِع واحدة من القيادات النافذة في النِظام السابق،تولى عدد من المناصب من بينها مُساعد الرئيس المخلوع عمر البشير في القصر الجمهوري، بجانب نائب رئيس حِزب المؤتمر الوطني المحلول لدورتين.
ونقلت مصادر شُرطية تحدثت ل “صوت الهامش” أن مُهندس يُدعى يوسف يعقوب بموجب عريضة دون بلاغ بتهمة الفساد بموجب قانون المفوضية القومية للشفافية والإستقامة ومُكافحة الفساد، ضِد مساعد الرئيس المخلوع نافع علي نافع.
لإتهامه ببيع أرض البساتين في منطقة “المُقرن” للبنك المركزي وتجنيب المبلغ والتصرف فيه دون عِلم وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي الإتحادية.
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