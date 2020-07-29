حركة مناوي تعلن دعمها الاتفاق السياسي بين الحلو وتجمع المهنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت حركة تحرير السودان، قيادة مني أركو مناوي، دعمها للإعلان السياسي الذي وقعت عليه الحركة الشعبية ”شمال“ وتجمع المهنيين أمس الأول في عاصمة جنوب السودان.

ووصف الناطق الرسمي للحركة، الصادق على النور، في تصريح (28 يوليو) الإعلان بالخطوة التصحيحية المهمة من أجل تحقيق آمال وتطلعات وأشواق الشعب السوداني، سيما اللاجئين والنازحين.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الحركة الشعبية وتجمع المهنيين، تجاه عملية السلام الشامل ومخاطبة كل أزمات السودان من جذورها بغية الوصول إلي حلول شاملة ونهائية عبر عدة آليات أساسية.

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كما وصف تلك القضايا بالجوهيرية لأجل بناء دولة المواطنة وعدم إستغلال الدين في مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة الجهاز المركزي لقوى الحرية والتغيير، بغية عدم احتكار والانفراد بقرارات تتعلق بمصير الوطن ومراجعة الوثيقة الدستورية لمعالجة الخلل وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية غيرها من النقاط المهمة.

هذا، ووقعت الحركة الشعبية وتجمع المهنيين، على إعلان سياسي، يقر بناء دولة على أسس، مدنية مستقلة ذات سيادة ديموقراطية تعددية لا مركزية، تقوم علي فصل الدين عن الدولة لضمان حرية المعتقد والنشاط الديني.

وشدد الإعلان على ضرورة، إعادة هيكلة القوات المُسلَّحة والقوات النظامية الأخري لتصبح قوات قومية تؤدِّي مهامها بموجب الدستور وتقوم بحمايته والدفاع عن سيادة الدولة، وإعادة بناء الخدمة المدنية العامة.