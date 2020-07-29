السيادي : قانون القوات المسلحة يمنع منعا باتا الانقلابات العسكرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالى الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر أن الغرض الأساسي هو بناء الاستقرار الديمقراطي المستدام والانتقال والتحول السلس نحو الممارسة الديمقراطية وتحقيق شعارات الثورة السودانية موضحًا أن عملية صناعة الدستور تمثل العمود الفقري للانتقال الديمقراطي.

جاء ذلك خلال مخاطبته الثلاثاء الجلسة الختامية لملتقى البناء الوطني والانتقال الديمقراطي الذي تنظمه جامعة الخرطوم .

وأعلن جابر عن دعم مجلس السيادة والحكومة الانتقالية لجامعة الخرطوم في إختيار ١٠ أشخاص للقيام بزيارة عشر دول للاطلاع على نماذج الدساتير الانتقالية المطبقة بها وعلى أسس وضع لبنات البناء الديمقراطي وبناء نظام إقتصادي قوي.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالى إن المؤسسة العسكرية واجبها حماية الدستور وليس الحكم مبينا أن قانون القوات المسلحة يمنع منعا باتا الانقلابات العسكرية.. وأوضح أن زيارته الأخيرة إلي ولايات دارفور التي استغرقت أسبوعا كشفت أن هناك نقصاً وعدم َوجود لأجهزة تنفيذ القانون من نيابات ومحاكم في تلك المناطق النائية مما أدى إلى إستشراء التفلتات الأمنية بها.