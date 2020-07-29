وضع صحي سيء في دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبدى عدد من الأطباء تذمرهم من عجز وزارة الصحة الاتحادية في مواجهة الأزمات الصحية في عدد من الولايات التي تعاني من النزاعات والاوبئة والأمراض. وقال عدد من الأطباء أن مناطق النزاعات في دارفور تشهد مستشفياتها عجزا كاملا في الكوادر الطبية والأدوية والمعدات الجراحية بينما تعاني بعض الولايات من انتشار كرونا في ظل عدم وجود كوادر طبية للمتابعة وانعدام معامل للفحوصات ونقص كبير في إمدادات الأدوية. في الوقت ذاته وصفت لجنة الاطباء الحكومة بالعجز تجاه احداث العنف في دارفور حيث بلغ عدد القتلى ٨٠ في ظل أوضاع ماسوية للمستشفيات وغياب تام الكوادر الطبية. وناشد عدد من الاطباء الدائرة الطبية بقوات الدعم السريع للتدخل.. لدعم المستشفيات.. في ظل الاضطرابات الامنية التي تشهدها ولايات دارفور.

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