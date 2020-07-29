القراي: طباعة المناهج الدراسية الجديدة لم تكتمل بعد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مدير المناهج عمر القراي إن طباعة المناهج الدراسية الجديدة لم تكتمل بعد. وأكد القراي في تصريح لـ(السياسي) أن طباعة المناهج ستكتمل خلال العام الدراسي، وأضاف: “ما ضروري تكتمل من بداية العام وستكتمل خلال العام”، وتابع: “ننوي إكمال طباعة المناهج لكن هناك عراقيل”.

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