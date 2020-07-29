قيادي بتجمع المهنيين يكشف عن محاولة ٧ أجسام داخل التجمع لتمرير قانون النقابات لعام ٢٠٢٠

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف القيادي بتجمع المهنيين الريح محمد الصادق عن محاولة ٧ أجسام داخل تجمع المهنيين ومن الأجسام التى اعلنت انسحابها من قوى الحرية التغيير تمرير قانون النقابات لعام ٢٠٢٠ بعد أن أدخلت عليه تعديلات جوهرية جعلت من تشكيل النقابات عملا فوقيا وذلك بعد أن ألغت انتخاب اللجان التمهيدية

واستعاضت عنها بمجرد إيداع لجنة من عدد محدود من أصحاب المهنة تقوم مقام النقابة وتمارس سلطاتها الأمر الذي قضى على مبدأ حرية وديمقراطية العمل النقابي منوهة إلى أن الأجسام الموجودة داخل التجمع الآن تقود حملة لتعديل هذه النصوص بحيث يصبح القانون انتقالياً ليسهل تشكيل النقابات ومن ثم تقوم النقابات المنتخبة بإعداد القانون الدائم.