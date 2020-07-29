التاريخ: 29-يوليو-2020
0 مشاهدة
شرعت رئاسة الشرطة في انفاذ القرار القاضي بالغاء استيفاء تأشيرة الخروج، وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة اللواء حقوق عمر عبد الماجد، ان رئاسة الشرطة ستشرع في تطبيق القرار عبر الادارة العامة للجوازات والهجرة.
واكد ان القرار سيمكن المواطنين من التوجه مباشرة للمطارات والموانئ والمغادرة لوجهاتهم المقصودة دون اي اجراءات مسبقة او رسوم . واوضح في تصريح صحفي بحسب وكالة السودان للانباء ان سلطات الجوازات ستعمل على فحص الجواز كما في السابق فقط، للتأكد من ان المسافر غير محظور، وذلك لان اجراءات الحظر متعلقة باجراءات قضائية وعدلية.
من جانب آخر أوضح الناطق الرسمي بانه تم الغاء القرار الخاص بالحصول على الموافقة المسبقة من الزوج في حالة اصطحاب الأم للأطفال.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء تأشيرة الدخول وقرار شرط موافقة الزوج لسفر الأم بأبنائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.