إلغاء تأشيرة الدخول وقرار شرط موافقة الزوج لسفر الأم بأبنائها

شرعت رئاسة الشرطة في انفاذ القرار القاضي بالغاء استيفاء تأشيرة الخروج، وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة اللواء حقوق عمر عبد الماجد، ان رئاسة الشرطة ستشرع في تطبيق القرار عبر الادارة العامة للجوازات والهجرة.

Advertisements

واكد ان القرار سيمكن المواطنين من التوجه مباشرة للمطارات والموانئ والمغادرة لوجهاتهم المقصودة دون اي اجراءات مسبقة او رسوم . واوضح في تصريح صحفي بحسب وكالة السودان للانباء ان سلطات الجوازات ستعمل على فحص الجواز كما في السابق فقط، للتأكد من ان المسافر غير محظور، وذلك لان اجراءات الحظر متعلقة باجراءات قضائية وعدلية.

من جانب آخر أوضح الناطق الرسمي بانه تم الغاء القرار الخاص بالحصول على الموافقة المسبقة من الزوج في حالة اصطحاب الأم للأطفال.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)