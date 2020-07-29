ضبط (7) سودانيين ضمن تشكيل عصابي بالسعودية

التاريخ: 29-يوليو-2020
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تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على تشكيل عصابي مكون من (12) مقيماً، (7 من الجنسية السودانية و3 من الجنسية اليمنية ومقيم باكستاني وآخر من الجنسية البنغلاديشية) لتورطهم بسرقة مواد صحية بقيمة (200.000) ريال من أحد المستودعات بمحافظة جدة.
وقال المتحدث الإعلامي للشرطة بحسب صحيفة الصيحة، إنه تمت استعادة المسروقات وإيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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