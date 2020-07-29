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طعن الشاب بشير بالمويلح من اجل نهب امواله

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 29-يوليو-2020

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طعن الشاب بشير بالمويلح من اجل نهب امواله

كتبت العناية الالهية النجاة للشاب بشير محمد وذلك على اثر وصول مجموعة من البهائم لسوق المويلح واثناء تجواله بمنطقة السوق هجم عليه صديقه وتمكن من طعنه بسكين من الخلف لتصل السكين الى السلسلة الفقرية مما ادى الى عدم تمكنه من تحريك قديمه ليظل لقرابة الخمسة اشهر يتلقى العلاج.

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واوضحت والدته بان ابنها ظل يتابع العلاج دون فائدة  بينما تمكن المتهم من الهروب من مكان الحادث. واكدت بحسب صحيفة الدار انهم ادلوا باسمه وكشفت المعلومات عنه علما بانهم ظلوا طوال الخمسة اشهر في حالة بحث لعلاج ابنهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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