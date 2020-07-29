طعن الشاب بشير بالمويلح من اجل نهب امواله

كتبت العناية الالهية النجاة للشاب بشير محمد وذلك على اثر وصول مجموعة من البهائم لسوق المويلح واثناء تجواله بمنطقة السوق هجم عليه صديقه وتمكن من طعنه بسكين من الخلف لتصل السكين الى السلسلة الفقرية مما ادى الى عدم تمكنه من تحريك قديمه ليظل لقرابة الخمسة اشهر يتلقى العلاج.

Advertisements

واوضحت والدته بان ابنها ظل يتابع العلاج دون فائدة بينما تمكن المتهم من الهروب من مكان الحادث. واكدت بحسب صحيفة الدار انهم ادلوا باسمه وكشفت المعلومات عنه علما بانهم ظلوا طوال الخمسة اشهر في حالة بحث لعلاج ابنهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)