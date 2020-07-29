إعتصام عمال هيئة سكك حديد السودان يشل حركة القطارات

دخل عمال هيئة سكك حديد السودان الثلاثاء في اعتصام شامل عن العمل بكل من الرئاسة والأقاليم الخمسة وأصدرت اللجنة التسييرية للنقابة العامة لعمال الهيئة نشرة بالرقم (11) وفق (سونا) أعلنت فيها الاعتصام ودعت العمال والموظفين للإلتزام بمواعيد الحضور والانصراف دون أداء أي عمل كما اعلنت عن توقف حركة مسير القطارات بجميع انحاء السودان وقطارات ولاية الخرطوم الداخلية وعزت اللجنة الأمر لعدم ايفاء وزارة المالية بتعهداتها والتزاماتها لعمال الهيئة

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ووصف الاستاذ ياسين عبد الرحمن عضو اللجنة التسييرية للنقابة العامة للهيئة الوضع العام بالهيئة بأنه معقد وقال إن الهيئة تواجه مشكلات عديدة تتعلق بالضعف الاداري وضعف القوى الساحبة وسوء توظيف الموارد المتاحة

ونوه ياسين الى أن استمرار الاعتصام لأكثر من 48 ساعة يعني أنه سيتحول الى اضراب يضع الهيئة أمام الكثير من المشاكل

وأشار ياسين الى معاناة العاملين خلال هذا العيد لكونهم لم يصرفوا مرتب يوليو ومنحة العيد أسوة بالعاملين بالمؤسسات الاخرى الى جانب تراكم مديونيات العاملين على الهيئة بسبب ساعات الاجر الاضافي

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )