حرم والي شمال دارفور تسجل إبراء ذمة قائلة: « لو بكرة لبست البكشكش اعرفونا سرقنا »

سجلت السيدة «فاتنة عبد الكريم» حرم المحامي محمد حسن عربي، والي ولاية شمال دارفور المكلف، إقرار ذمة مالية، قبل تسلم زوجها مهامه كوالٍ للولاية.

واعلنت «حرم الوالي» عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفق صحيفة السوداني، عن ممتلكاتهم قائلة: كل ما نملك :

1- قطعة أرض عبارة عن 700 متر

2- قروش ما بسيطة وما كثيرة قاعدين نجازف من شغلي الخاص ومحمد عشان نشتري شقة في القاهرة.

3- سيارة هونداي أفانتي

4- ما بمتلك ذهب.

وأضافت « فلو بكرة القريبة دي سمعتو بينا بنينا عمارة وامتلكنا اراضي، وشخصي الضعيف لابسة بكشكش ذهب، اعرفو انه سرقنا ثروات الشعب السوداني».

وتابعت بقولها: « أتمنى الترس يكون صاحي يتابع ويراقب»، وأشارت في منشورها بـ تاق إلى زوجها.

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وعبرت “فاتنة” عن ثقتها في زوجها قائلة: واثقة جدا إنك حتنجز ويحصل تغيير إيجابي ملحوظ في الولاية، فمني كل السند والدعم.

يذكر أن “محمد حسن عربي”، محامٍ وعضو بارز بسكرتارية تجمع المهنيين سابقا، وناطق باسم حزب المؤتمر السوداني سابقا، وعضوا بتحالف المحامين الديمقراطيين

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )