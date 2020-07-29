شاهد بالفيديو : إعصار عنيف مصحوب بأمطار يؤدي بحياة ( 6 ) أشخاص

التاريخ: 29-يوليو-2020
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تسبب اعصار عنيف ضرب الاثنين، اجزاء متفرقة من ولاية الجزيرة وسط السودان، إلى مقتل (5) أشخاص بالمنطقة الصناعية شرق مدينة المناقل، الى جانب شخص آخر بمنطقه كوقيلا.
و تسببت الاعصار وفق “سونا” في سقوط محول كهربائي و 14 عمودا الأمر الذي أدى إلى اظلام تام في المنطقة وشح في المياه لتعطل الطاقة الكهربائية.
وكانت هيئة الارصاد الجوية السودانية، قد حذرت خلال اليومين الماضيين من اعاصير وهطول أمطار بكميات متفاوتة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة في عدد من ولايات البلاد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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