شاهد بالفيديو : إعصار عنيف مصحوب بأمطار يؤدي بحياة ( 6 ) أشخاص

تسبب اعصار عنيف ضرب الاثنين، اجزاء متفرقة من ولاية الجزيرة وسط السودان، إلى مقتل (5) أشخاص بالمنطقة الصناعية شرق مدينة المناقل، الى جانب شخص آخر بمنطقه كوقيلا.

و تسببت الاعصار وفق “سونا” في سقوط محول كهربائي و 14 عمودا الأمر الذي أدى إلى اظلام تام في المنطقة وشح في المياه لتعطل الطاقة الكهربائية.

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وكانت هيئة الارصاد الجوية السودانية، قد حذرت خلال اليومين الماضيين من اعاصير وهطول أمطار بكميات متفاوتة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة في عدد من ولايات البلاد.