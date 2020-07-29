الموت يغيب المدرب الكبير (صلاح مشكلة)

التاريخ: 29-يوليو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة غيب الموت الثلاثاء المدرب الكبير ( أبوبكر أحمد آدم يعقوب) الشهير بصلاح مشكلة، أحد نجوم المريخ في السبعينات من القرن الماضي. Advertisements عمل الراحل وفق صحيفة السوداني في عدد من الأندية الكبيرة بالسودان، على رأسها المريخ العاصمي والموردة الامدرماني ويعد من المدربين الذين ساهموا في تأسيس الأشبال والمدارس السنية بالبلاد جعله الله في عليين والهم اهله وصحبه الصبر الجميل. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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