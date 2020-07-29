لجنة إزالة التمكين تجتمع مع ولاة الولايات المدنيين

عقدت لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد واسترداد الأموال اجتماعاً “الثلاثاء” بالقصر الجمهوري مع ولاة الولايات بعد أدائهم للقسم وقال عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع في تصريح صحفي، بحسب صحيفة السوداني إن اللقاء أكد على أهمية عمل لجان إزالة التمكين ومُحاربة الفساد في الولايات خاصةً بعد توقُّف معظمها عن مُباشرة عملها بعد تكوينها ماعدا في ولاية غرب دارفور،

وأضاف: تم التأمين على أهداف لجنه إزالة التمكين وتم تمليك الولاة القانون الأول والقانون المُعدّل للجنة إزالة التمكين لسنة ٢٠٢٠، فضلاً عن تمليكهم لكل المعلومات والأسس واللجان الفرعية وحوجة الولايات للجان إزالة التمكين وأهمية ذلك في تأسيس عمل ديمقراطي مدني في الفترة الانتقالية،

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مُوضِّحاً أن تكوين لجان الولايات سيتم عبر توافُق مُعيّن حيث يقوم الوالي بتسمية المسؤولين الذين يمثلون الدولة في لجنة التمكين والتوافُق مع قِوى الحرية والتغيير في الولايات.من جانبه، أَمَّنَ الولاة على دور اللجنة في إزالة التمكين وتفكيك النظام البائد.

في ذات السياق، وعد الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان بتسلم توصيات لجان الولايات وتحويلها إلى قرارات، مشيراً إلى أن بناء المرحلة الانتقالية يعتمد اعتماداً كلياً على الحكم الولائي إلى حين مجئ الشركاء في حركات الكفاح المسلح، وأضاف: إزالة التمكين ومحاربة الفساد هو الطريق المُعبّد إلى التغيير

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )